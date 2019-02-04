شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يستقبل السفير السويسري بالقاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بمقر الوزارة، الإثنين، السفير السويسري بالقاهرة، ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها الوزير مع سفراء الدول الصديقة لبحث دعم التعاون المتبادل في المجالين القانوني والقضائي مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون القضائي بين البلدين في مجالات الإنابة القضائية وتنفيذ الأحكام وتبادل الأوراق القضائية، وكيفية التعاون في شان انضمام مصر إلى اتفاقية «لاهاي» بشأن اختطاف الأطفال، والاستفادة من التجربة السويسرية في هذا الخصوص.