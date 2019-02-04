شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره المجري على هامش الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، وزير الخارجية والتجارة المجري، بيتر سيراتو، على هامش الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المنعقد حاليًا بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي في ضوء العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين في المجالات المختلفة وحرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع دول مجموعة «الفيشجراد»، التي تضم سلوفاكيا وبولندا والمجر والتشيك.

وأضاف «حافظ» أن شكري بحث مع نظيره المجري سبل تعزيز التعاون الثنائي، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي، واستعرض التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية، مُعربًا عن تطلعه لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وأهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري المجري قريبًا.

وأشار المتحدث إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.