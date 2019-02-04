شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 69% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 69% بحضور الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وقال «الهجان» إنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 50798 طالبًا وطالبة، حضر منهم 49586 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، حقق النجاح 34218 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 69%، موضحا أنه تم اعتماد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي المهني، مشيرا إلى أنه تقدم للامتحان 2440 طالبا حضر منهم 2147 ونجح 2096 وبلغت نسبة النجاح 85%، كما اعتمد نتيجة المكفوفين بنسبة نجاح بلغت 85،7% ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 97,6%.

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، وقدم الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة، مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.