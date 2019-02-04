شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مترو الأنفاق يتفقد اللمسات النهائية بمحطة المرج الجديدة قبل افتتاحها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، الاثنين، بزيارة تفقدية إلى محطة المرج الجديدة لوضع اللمسات النهائية بالمحطة، والتأكد من قيام الشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمنى المحدد، ومتابعة سير العمل والوقوف على ما تم تنفيذه في أعمال تطوير وتجديد وازدواج محطة المرج الجديدة وتحويلها من محطة سطحية إلى محطة علوية انتهائية لتستوعب الكثافة الكبيرة من ركاب المترو.

وتابع الفضالى، وصبرة، جولتهما داخل المحطة بالمرور على أعمال الأرصفة لمتابعة الانتهاء من كافة التشطيبات الخاصة بمداخل ومخارج المحطة ومكاتب صرف التذاكر، واطمأنا على سلامة وتشغيل السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية.

وقال رئيس الشركة إن الازدواج سيسهم في القضاء على تكدس الركاب بأرصفة محطات الخط الأول، خاصة محطتي المرج والمرج الجديدة، موضحاً أن طول هذه المسافة 1.3 كم، وسوف يتم تخفيض زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 3.5 دقيقة وتخفيف العبء عن الركاب.

من جهته، أشار «صبرة» إلى أن تكلفة مشروع تطوير محطة المرج الجديدة والازدواج بلغت ٦٠٠ مليون جنيه، مضيفا أن محطة المرج الجديدة بعد افتتاحها سيشعر الراكب بحجم التطوير بالكامل وتحسين الخدمة.

وأكد الفضالى وصبرة على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بمواعيدها المقررة بالمستوى الذي يليق بالمترو ورواده.

وأشار أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إلى أنه لم يقتصر الأمر عند تطوير محطة المرج الجديدة فقط، وأنه تم وضع خطة لتطوير محطات الخط الأول بالكامل لتساهم في تحقيق أفضل خدمة لجمهور الركاب، مضيفا أن العمل بالمحطة يجرى على قدم وساق لتقديم محطة نموذجية بها كافة الخدمات لجمهور الركاب، وأن افتتاح المحطة سيكون خلال أيام.

وناشد جمهور الركاب الحفاظ على هذا المرفق الحيوي والهام والذي يخدم الملايين يوميا، مؤكداً أن هذا المرفق هو ملك لكل المصريين.