أبرزها مضاعفة الغرامة.. 4 خطوات من الكهرباء لمواجهة سرقة التيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

اتخذت وزارة الكهرباء مؤخرًا إجراءات مشددة؛ لمواجهة ظاهرة ارتفاع نسب الفقد التي تزايدت على مدار الفترات الماضية، نتيجة انتشار سرقة التيار الكهربائي والتعدي عليه بطريقة غير شرعية.

ومن المقرر أن يبدأ أصحاب العقارات المخالفة والعشوائيات، ممن لم يقننوا أوضاعهم في توصيل التيار الكهربائي عن طريق السرقة من خلال توصيلات عشوائية وغير شرعية.

ويستعرض "الخليج 365" في الخطوات التالية مجهودات الوزارة ممثلة في شركات التوزيع التسع التابعة لها على مستوى الجمهورية:

أولاً: تكثيف حملات الشركات بمختلف القطاعات والإدارات خاصة المناطق العشوائية والمخالفة.

ثانيًا: تحرير محاضر سرقة تيار ضد المخالفين فورًا.

ثالثًا: مضاعفة غرامة السرقة وتغليظها ضد المخالفين.

رابعًا: تكثيف عمل مباحث الكهرباء بالتنسيق مع مسئولي القطاعات التجارية بالشركات المختلفة.

خامسًا: التوسع في منح الضبطية القضائية لمديري الكهرباء.