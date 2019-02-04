الخشت: حاكم الشارقة محب لمصر ويحمل انتماءً وولاءً لجامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة محب لمصر ويحمل لها انتماء وولاء من نوع متميز.

وأضاف الخشت، خلال كلمته بزيارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن انتماءه لجامعة القاهرة يرجع لحياته في الجيزة ودراسته في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وعاش الحياة المصرية عن كثب.

ولفت إلى أن القاسمي يحب المصريين وتربطه بجامعة القاهرة تواريخ من العلم والعطاء المادي والعلمي والروحي، لافتا أن جامعة القاهرة خرجت حكام ووزراء ورؤساء حول العالم.