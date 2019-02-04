محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:
افتتح سامح عاشور نقيب المحامين، اليوم الاثنين، مسابقة "مونرو إي برايس" العالمية للمحاكم الصورية، والتي تستضيفها الجامعة البريطانية في مصر.
وقال الدكتور حسن عبدالحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، إن المسابقة يشارك فيها ١٢ فريقًا، ٧ من مصر و٣ من لبنان وفريقان من فلسطين وتونس.
وأوضح عبدالحميد أن مونرو إي. برايس هي مسابقة دولية تحاكى في إطارها محكمة دولية لحقوق الإنسان، وتأسست عام ٢٠٠٨ ضمن برنامج القانون المقارن في الإعلام التابع لكلية القانون بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، وتهدف المسابقة لتحسين المستوى الفني لطلّاب القانون ، وتنمية مهاراتهم القانونية.
ويشارك في حفل الافتتاح الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، وماهر ميلاد إسكندر المدير التنفيذي والمؤسس لمكتب أندرسن تاكس أند ليجل للمحاماة.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة ١٢ فريقًا.. نقيب المحامين يفتتح مسابقة المحاكم الصورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.