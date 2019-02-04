"مرور القاهرة" يشن حملات لسحب الكثافات ورفع السيارات "المركونة" بالعاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، صباح اليوم الاثنين، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية بالعاصمة.

كما شنت الإدارة حملات الرادار والالتزام بالسرعات المقررة، منعا لوقوع حوادث وحفاظا علي الارواح.

ووجه "عبد الرازق" بتواجد رجال المرور بفاعلية علي الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال، وسحب الكثافات المرورية، والتصدي للمخالفين حفاظا على أرواح الجميع، ورفعت حملات المرور في القاهرة خلال الساعات الماضية اكثر من 15 مركبة، ما بين المتروكة والتي بدون لوحات.

وأكد مدير المرور على ضرورة التواجد المروري الفعال على الطرق والدفع بسيارات الإغاثة لمواجهة أي معوقات بالطريق والعمل على تيسير حركة المرور وسحب الكثافات والدفع بالاوناش اللازمة حال أي عطل.