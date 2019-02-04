ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، اليوم الاثنين، تشكيلًا عصابيًا ضم 3 أشخاص، لارتكابهم وقائع سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، والتردد على دائرة قسم أول بنها لممارسة نشاطهم الإجرامي.
أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة أول بنها بالقليوبية قيام (أحمد ج. م، وهشام س. ع، ومحمود ص. م) ومقيمون بمنطقة المرج بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل أسلاك الضفيرة، والتردد على دائرة القسم لممارسة نشاطهم الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بأكمنه أُعدت لذلك، حال استقلالهم سيارة قيادة "حسين ش. م"
بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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