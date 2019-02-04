مصر | تأجيل محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لتزوير توقيعات أعضاء النادي لـ3 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لتزوير توقيعات أعضاء النادي لـ3 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، تأجيل محاكمة رئيس نادى الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادى، لجلسة 3 إبريل لسماع الشهود.

وأخلت المحكمة فى جلستها السابقة بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي و إيهاب بسيوني ومحمد مصطفى وسكرتارية صلاح مصطفى، وجاد كنعان، سبيل المتهم بكفالة 50 ألف جنيه.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق " عمرو. ا " إلى محكمة الجنايات.

وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم زور نتيجة الجمعية العمومية بنادي الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادى بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.