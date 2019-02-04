مصر | أمن الدولة تجدد حبس متهم في نشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الدولة تجدد حبس متهم في نشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم "م.أ" 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عدد آخر من المتهمين بالقضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، منهم عبد المنعم أبو الفتوح، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى فى البلاد، الأمر الذى يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.

يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، كانت قد أصدرت سابقا قرارا بإدراج 16 متهما بالقضية في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، إلى جانب إصدار النائب العام لقرار بالتحفظ على أموال هؤلاء المتهمين جميعا وعلى رأسهم أبو الفتوح.

مُهربة داخل حاويتين.. ضبط 2440 كيلو أقمشة تشبه الملابس العسكرية بميناء السخنة

نجحت إدارة شرطة موانىء السويس، في ضبط 61 رول أقمشة تشبه الملابس العسكرية والمحظور استيرادها وزنت 2440 كيلو جرام داخل حاويتين مشمولهما "أقمشة" قادمة من إحدى الدول الأجنبية لميناء السخنة لصالح إحدى شركات تصنيع الملابس بالقاهرة.

وبمواجهة "محمد. أ. أ" 24 سنة، مستخلص جمركى ومفوض من قبل صاحب الشأن، أقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بوجود مضبوطات مخالفة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لتأمين المنافذ والموانىء المختلفة، والعمل على ضبط الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.