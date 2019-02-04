مصر | ضبط عاطل وبحوزته سلاح ناري وهيروين بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنها بالقليوبية من ضبط المدعو "محمود ع. ا" سن 35، مقيم نقباس بدائرة المركز، سبق اتهامه في عدد 8 قضايا "مخدرات، سلاح، سرق" وبحوزته (طبنجة وعدد 4 طلقة لذات العيار- كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام- مبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.

وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.

ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.

