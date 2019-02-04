مصر | المؤبد لـ4 متهمين والمشدد 15 سنة لسيدة لاتهامهم بقتل مسن وسرقته بالطالبية

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 20، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في السيدة زينب، برئاسة المستشار مجدي مصطفى، وعضوية المستشارين حسين مسلم، وعبد الوهاب عطية، وسامح رمزي، وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا، بالسجن المؤبد لـ 4 متهمين والمشدد 15 عاما لربة منزل في اتهامهم بقتل مسن وسرقته فى الطالبية.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد أمرت بإحالة كل من :"ا.م"، هارب، و"م.ح" 23 سنة، و"ا.م"26 سنة علاف، و"ر.م" 17 سنة ربة منزل، و"ا.ى" 20 سنة ربة منزل، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل مسن وسرقته في دائرة قسم شرطة الطالبية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن رجال مباحث قسم شرطة الطالبية، من القبض على المتهمين من الثاني للخامس، لقيامهم بقتل "م.ك"، في العقد السادس من العمر، داخل منزله وسرقته، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن المجني عليه عم المتهمة الخامسة، وأنها سهلت لهم المهمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وحمل رقم 10248 لسنة 2014 جنايات الطالبية، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة القضية وضبط وإحضار المتهم الهارب، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.

وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.

وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.

ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم