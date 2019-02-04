مصر | ضبط عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطلين وبحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدري الأفيون والبانجو وأسلحة نارية وبيضاء.

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان أسوان قيام ( عاطلين - مقيمان بدائرة القسم - لهما معلومات جنائية مسجلة ) بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما ( بندقية خرطوش وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار، كمية من مخدر الأفيون وزنت 250 جرام، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلو جرام ، سلاح أبيض "سنجة" ، مبلغ مالي ) ، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاحين للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.