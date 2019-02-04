مصر | تعرف على أسماء المحالين للمفتي في "محاولة اغتيال السيسي"

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طره، النطق بالحكم على المتهمين بمحاكمة 292 متهما في القضية رقم 148 عسكرية والمعروفه إعلاميا بـ"محاولة اغتيال السيسي".

وقضت بإحالة 8 متهمين لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم.

والمحالين للمفتي هم كل من: كمال علام محمد، جواد عطا الله سليم، نبيل حسين علي، أحمد حسن سليمان، محمد أحميد فريج، طارق محمد شوقي، أشرف سالم سليمان، وأسامة محمد عبد السميع.

وجاءت واقعة الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية لاستهدافه أثناء أداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة وكان أحد العاملين ببرج الساعة أحمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي عاملين بفندق سويس اوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة، واعترف المتهم أحمد بيومي قائد الخلية الإرهابية بالسعودية بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبد الحافظ أحمد عبد الحافظ وقام برصد الرئيس السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة.

واشترى المتهمون بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل واعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه.

وكما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن مشيرا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود على أنهم خططوا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة مرفت زوجة أحمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.