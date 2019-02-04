مصر | خبير تنمية بشرية: العمل الجماعي أساس النجاح في مواجهة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تنمية بشرية: العمل الجماعي أساس النجاح في مواجهة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور شريف صلاح الدين، الخبير في مجال التنمية البشرية، أن صناعة الأمن دور يجب أن تشترك فيه كافة مؤسسات الدولة ولا يقتصر على دوره على وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن العمل الجماعي هو أساس النجاح في مواجهة الإرهاب.

وأضاف الخبير التنمية البشرية، أن الإرهاب صناعة أنتجها الآخرين من أجل إسقاط منظومة الاستقرار والأمن.

واستعرض في حديثة قصة سيدنا ذي القرنين والرسول محمد (ص) في مواجهة الخطر الداهم عليهم.

ومن جانبه قال عضو مجلس القومي لمكافحة الإرهاب العميد خالد عكاشة، إنه يجب على المجالس المحلية توفر قاعدة بيانات كاملة عن الشقق المفروشة والإيجار الجديد وتقديمها إلى الجهات المعنية.

وأضاف: "إذا تظافرت جهود الوحدات المحلية والمحافظة والمواطن وزارة الداخلية والإعلام تكاملت الصورة في مواجهة الإرهاب".

وأوضح عكاشة، أن هناك مجموعة من العيوب الشائعة، أن المواطنين يتحدثون بشكل غير واع وأن تلك الأمور غير مهمة، والكل يرمي المسؤلية على وزارة الداخلية، هل هذه العقارات مسجلة على أنظمة إلكترونية سهلة هناك قصور كبير وليس مهمة وزارة الداخلية هي مسؤلية الأحياء، رئاسة الحي عليها استحداث أنظمة شاملة لتسجيل تلك العقارات لتسهيل العملية على وزارة الداخلية والأنظمة الأمنية.

ويشارك في فاعليات الندوة العلمية، اللواء أحمد إبراهيم رئيس أكاديمية الشرطة مساعد وزير الداخلية، والدكتورة سعاد عبد الرحيم رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والخبير الأمني خالد عكاشة عضو المجبس القومي لمكافحة الإرهاب واللواء محمود السبيلي بقطاع الأمن العام ولفيف من الخبراء المختصصين.