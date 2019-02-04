انت الان تتابع «النقد الدولي» يبحث صرف الشريحة الخامسة لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قرارًا بإدراج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر على جدول أعمال المجلس اليوم. وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، صرف الشريحة قبل الأخيرة، التي تبلغ ملياري دولار، من قرض الـ12 مليار دولار، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه القاهرة، يضمن حصول الحكومة على قرض فى 3 سنوات، حصلت منه فعليًا على 8 مليارات دولار، بحسب "رويترز". وأكد صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذى سيصوت على المراجعة الرابعة لمصر ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممد الموقع مع الحكومة في نوفمبر 2016.

وقالت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي: إن "فريق الصندوق انتهى من وضع التفاصيل اللازمة لتقديم ملف المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري، من أجل الحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، بقيمة 2 مليار دولار، وذلك يكشف تحقيق مصر تقدما كبيرا في برنامجها الاقتصادي، وأن معدل النمو من أعلى