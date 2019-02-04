شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض مناطق مصر الجديدة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الإثنين، قطع المياه عن شارع الحجاز والشوارع المتفرعة منه، إضافة إلى منطقة جامع الفتح، بسبب قيامها بأعمال تحويل مسار خط للمياه بمحطة هليوبوليس مصر الجديدة.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الانقطاعات ستبدأ في التاسعة من صباح غدٍ الثلاثاء حتى الخامسة من مساء نفس اليوم.

وأضافت أن ذلك يأتي ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مُشيرة في الوقت ذاته إلى أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة في المناطق المتأثرة، وأنه في حال الرغبة في طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 عبر التليفون الأرضي.