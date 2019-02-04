شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر معمرة في مصر تتمنى لقاء السيسي: «ربنا ينصره على أعدائه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الحاجة فهيمة على إبراهيم، أكبر معمرة في مصر، كواليس عن حياتها، مؤكدة أنها كانت تزرع الأرض بنفسها، وتزرع اليوسفي والبصل الأخضر، والباذنجان، وغيرها من المحاصيل الزراعية.

وذكرت الحاجة فهيمة، في لقاء مع برنامج «واحد من الناس» المذاع على قناة النهار الفضائية، والذي يقدمه الاعلامى د. عمرو الليثي، أنها ولدت في «الموانسة» في كفر صقر عام 1913، موضحة أنها رأت الملك فاروق، والملك فؤاد، وجمال عبدالناصر، ومحمد نجيب، وكانت حينها بصحتها وتتاجر في السمن والجبن.

وتابعت: «أنجبت ولدين وخمس بنات، وجميعهم تربوا تربية جيدة، وتدعي لهم ليل نهار بالستر والهداية»، مؤكدة أنهم كلهم تحت أمرها ولا يرفضون أي طلب لها.

وأشارت إلى أن الرئيس الراحل محمد نجيب «كان راجل طيب»، موضحة أنها كانت تتاجر، وزوجها كان كبيرًا في السن ولا يعمل ولكنه دائم القراءة للقرآن، مشددة على أن عدد الناس كان قليلًا والخير كثيرًا، معقبة: «الحمد لله الخير دلوقتي أكتر من زمان».

وأوضحت أنها كانت تحب الاستماع إلى عبدالحليم حافظ، ومنيرة المهدية، وتحضر حفلات لأم كلثوم، وكانت تستمع إلى محمد عبدالوهاب، وبالنسبة للممثلين كانت تحب الممثلين جميعًا، وخاصة «يوسف وهبي».

وأكدت أنها تدعو الله بالستر فقط، وتريد لقاء الله بعد رحلة عمرها، موضحة أنها تنصح أحفادها بالصلاة والصوم والعبادة، لافتة إلى أنها تصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع حتى الآن.

وأشارت إلى أنها لديها طلبين فقط، أولهما التبرع بـ30 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر، وأن تلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعت للرئيس قائلة: «أشوفه ربنا ينصره على أعدائه.. ابن حوا وآدم».

وكشف ابنها، أن والدته لها 42 حفيدًا، بينهم أطباء ومهندسين ومدرسين، وفلاحين، موضحًا أن والده كان لا يرغب في شراء الأراضي، ولكنها هي التي صنعت كل ما هم فيه، مشددًا على أنها اشترت الأراضي التي يملكونها، ولكن حالتها الصحية حاليًا متدهورة، ولكنها لا تعاني من أي أمراض، والأمر فقط ضعف في الجسد.