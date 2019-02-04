شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية يعلن تأييده للتعديلات الدستورية.. ويؤكد: مهمتنا توعية الناس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية موافقته من حيث المبدأ على التعديلات المقترحة لبعض مواد الدستور، مشددًا على أن البرلمان يقع على عاتقة مسؤولية كبرى خلال المرحلة المقبلة في تقديم شرح مفصل للرأي العام حول ماهية التعديلات وأسبابها من خلال حوار مجتمعي يحضره بجانب النواب خبراء الدستور والقانون ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة حتى تصل الصورة مكتملة.

وأضاف خالد العوامي، المتحدث الرسمي باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له، الاثنين، أن الدستور ليس قرآن ولا وحي منزل من السماء إنما هو عمل بشري يحتمل الخطأ والصواب وتعديله ليس جريمة ولا سبه كما يحاول البعض ترويج ذلك لكن في المقابل نحتاج من مجلس النواب أن يقدم تصور تفصيلي للمواد المراد تعديلها ومقترحات التعديل كي تأخذ حيزها من النقاش والحوار بين كل المعنيين بالأمر وفي النهاية سيتم طرح التعديلات في استفتاء شعبي باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب الامر والنهي ونحن جميعنا بلا استثناء مع رأي الشعب.

وأوضح المتحدث الرسمي للحزب أن مهمتنا نحن كأحزاب توعية الناس وتحفيزهم على المشاركة والنزول إلى صناديق الاقتراع لإبداء رأيهم في التعديلات دون توجية من هذا أو ذاك ونحن في الحركة الوطنية المصرية سنحشد كوادرنا وأنصارنا للنزول إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الذي سيرسم مستقبل الدولة خلال المرحلة المقبلة.