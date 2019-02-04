شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المعديات بين بورسعيد وبورفؤاد بسبب الشبورة الكثيفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسببت الشبورة الكثيفة في بورسعيد وانخفاض مستوى الرؤية إلى أقل من ثلاثة أمتار فوق المجرى الملاحي لقناة السويس، إلى توقف حركة معديات عبور القناة بين بورسعيد وبورفؤاد.
وتوجه الراغبين في الانتقال بين ضفتي القناة إلى كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة والذي شهد زحاما شديدا للسيارات.
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