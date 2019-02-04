شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.4% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الاثنين، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول على مستوى مدارس محافظة السويس الإعدادية والتي بلغت نتيجتها 75.4%.

كان قد حضر امتحانات الشهادة الإعدادية عدد 10الآف و724 طالباً وطالبة على مستوي الإدارات التعليمية الثلاث.

حضر توقيع النتيجة كلا من سلمي الشاعر مديرمديرية التربية والتعليم، وأشرف السروي مدير التعليم العام، ومسؤولي الكنترول بالمديرية.