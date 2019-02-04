شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يكرم مواطنًا تبرع بمنزله كمقر مؤقت للوحدة الصحية بـ«سمالوط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، المواطن محمد عبدالمعبود أحمد، والذي تبرع بمنزله ليصبح مقرا مؤقتا للوحدة الصحية بقرية شوشة بمركز سمالوط دون مقابل مادي، وذلك حتى تستمر الوحدة الصحية في تقديم وأداء الخدمات الطبية لمواطني القرية، لحين الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد مقر الوحدة الصحية.

وأشاد «حسين»، خلال استقبال المواطن بمكتبه، بمثل تلك السلوكيات الإيجابية والتي تؤكد على الوطنية والانتماء التي يتميز بها الشعب المصري على مدار السنوات، لافتا إلى أن مثل تلك النماذج المشرفة تمثل قدوة يحتذي بها للجميع.

وكان المحافظ قد التقى خلال جولته الأخيرة بمركز سمالوط بالمواطن وأثنى على سلوكه الإيجابي كنوع من الدعم والمساهمة لجهود الدولة في الاستمرار في تلبية جميع الخدمات لاسيما الصحية منها.