شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تحصل على بصمة «بقعة رأس غارب» لبيان الجهة المتسببة في التلوث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت اللجنة الفنية من باحثي البيئة بالفرع الإقليمي لجهاز البيئة بالغردقة، الإثنين، على بصمة من البقعة الزيتية، التي تسببت في تلوث بترولي بشاطئ رأس غارب، لتحديد مصدر التلوث والجهة المتسببة فيه لاتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف اللجنة بأخذ بصمة من الزيت الخام لإرساله لمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس لتحديد الجهة المتسببة.

ومن المقرر إعداد تقرير بيئي بالتلوث البترولي ورفعه لوزير البيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهة المتسببة في التلوث.

كانت أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر قد رصدت ظهور تلوث بترولي بالبقع الزيتية بخليج السويس.

كان بلاغ قد ورد لغرفه العمليات المركزية بوزارة البيئة أفاد بوجود تلوث بترولي بالبقع الزيتي بشاطئ رأس غارب وعلى الفور تم إرسال لجنة عاجلة من الفرع الإقليمي وطالب مسؤولو جمعيات البيئة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في التلوث.