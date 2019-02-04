شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: تعاملنا مع أكثر من 2700 مشرد وطفل بلا مأوى حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى.

تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالي الحالات، التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى، مساء الأحد، 2777 مشردًا وطفلًا بلا مأوى».

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع، الإثنين، إلى انه تم التعامل، الأحد، مع 85 حالة مشرد و99 طفلًا بلا مأوى بأجمالي 184 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 93 حالة منها 38 مشردًا، و55 طفلًا بلا مأو، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات، التي تم التعامل معها بإجمالي 42 حالة منهم 22 حالة مشرد و20 حالات أطفال بلا مأوى.

وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم، الأحد، توزيع 15 بطانية و163 وجبة ساخنة عليهم.