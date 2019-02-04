شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: استثمار الأراضي المملوكة للسكة الحديدية بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، أنه اتفق مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والوزارة لدراسة الاستثمار في عدد من الأراضي المملوكة لهيئة السكك الحديدية بمحافظة القليوبية، ووضع تصور نهائي لأفضل النماذج الاستثمارية لاستغلالها بما يعود بالفائدة على الأطراف الثلاثة «وزارة النقل ومحافظة القليوبية والمواطنين».

وذكر بيان صادر من محافظة القليوبية، الاثنين، أن الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، التقي هشام عرفات، وزير النقل، بمقر الوزارة لبحث التعاون في عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بين الجانبين داخل محافظة القليوبية، بحضور المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية؛ وشريف نبيه، رئيس شركة إم أو تي ام، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المكتب الفني لوزارة النقل، وهانم البيطار، مدير عام الشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومحمد فوزي، مدير المكتب الفني بالمحافظة.

وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا موقف عدد من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية والمقترحات المثلى لاستثمارها واستغلالها بما يحقق عائد مادي منها الجانبين، بالإضافة إلى كيفية استغلال عدد آخر من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية في مخططات المحافظة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما يخدم شباب المحافظة.

كما استعرض الجانبان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل داخل المحافظة مثل تطوير عدد من المزلقانات، وإنشاء عدد من الكباري بطريق بنها المنصورة وإنشاء كوبري الشرقاوية، حيث أكد وزير النقل على أن هناك تعليمات مشددة لكافة الشركات المنفذة بضغط وتكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء منها لخدمة المواطنين داخل المحافظة وتيسير حركة التنقل لهم.