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شكرا لقرائتكم خبر عن مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 4 فبراير حتى الجمعة 8 فبراير 2019.
أظهرت خرائط التنبؤ اليوم، التوقع بسقوط أمطار خفيفة على جنوب محافظة الوادى الجديد.
كما أظهرت خرائط التنبؤ غدا الثلاثاء 5 فبراير ، التوقع بسقوط أمطار قد تكون متوسطة الشدة على الوادى الجديد ، وتقل شدتها على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وسينا ، وقد تصل إلى القاهرة وبعض محافظات الوجه البحرى.
وأشارت خرائط التنبؤ الأربعاء 6 فبراير ، التوقع بسقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على سيناء وخليج السويس ، وتقل شدتها على صعيد مصر والوادى الجديد.
كما تشير النتائج المبدئية إلى سقوط أمطار يومى 7 و 8 فبراير ، على سيناء وخليج السويس وأجراء من البحر الأحمر وشمال الصعيد ، لذا يرجى توخى الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار ، والتى قد تصل إلى حد السيول فى سيناء والمنطق ذات الطبيعة الجبلية.
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