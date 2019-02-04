شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال بمحافظة الجيزة 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق مديرية الشئون الصحية بالجيزة يوم 24 فبراير، حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى المحافظة بالكامل وتستمر لمدة 4 أيام.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال بالمحافظة فى الفئة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأضاف أنه تم تجهيز فرق تطعيم متخصصة من خلال وزارة الصحة والسكان حيث سيتم المرور على المنازل والمدارس والحضانات لتطعيم الأطفال بواسطة الفرق المشتركة من التمريض والمتطوعين بعد تدريبهم تحت إشراف الوزارة.

وكذلك من خلال فرق ثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات ومراكز رعاية الأطفال والمراكز والمكاتب والوحدات الصحية والمستشفيات العامة والحدائق العامة بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدف تطعيمهم في المحافظة.

وأشارت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة أنه تم تجهيز زجاجات الطعم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة إلى جانب توفير سيارات لنقل فرق التطعيم إلى مواقعها.

وأكدت أنه سيتم عقد اجتماع يومى لجميع مشرفى الوحدات الصحية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة لمراجعة أعمال الحملة يوما بيوم إضافة إلى متابعة أعمال الحملة يوميا من الغرفة المركزية بمديرية الصحة بالجيزة لتلقى أى شكاوى والتعامل الفورى معها.