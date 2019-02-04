شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: حاكم الشارقة يحمل انتماء وولاء لمصر من نوع مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة، محب لمصر ويحمل لها انتماء وولاء من نوع متميز، وذلك يرجع لحياته فى الجيزة ودراسته فى كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وعاش الحياة المصرية عن كثب.

وأضاف الخشت بكلمته خلال زيارة الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الاثنين، لجامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أن القاسمي يحب المصريين وتربطه بجامعة القاهرة تواريخ من العلم والعطاء المادى والعلمى والروحى، لافتا أن جامعة القاهرة خرجت حكام ووزراء ورؤساء حول العالم.

وأوضح، أن جامعة القاهرة ستمنح اليوم درع الشخصية المتميزة عن عام 2018 للشيخ سلطان القاسمى، لافتا أن القاسمى شخصية فريدة تستحق ذلك الدرع.

وتابع، أنه قد تم بدء العمل في المعهد الجنوبي للأورام، وذلك بدعم من الشيخ القاسمي، وأن كلية الصيدلة والصيدلة بجامعة القاهرة ترتيبها 101 على العالم، لافتا أن جامعة القاهرة غير مستعدة لتقليل عدد الطلاب الدارسين لديها لأنه حق قومى.