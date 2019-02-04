شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تشارك الأطفال إجازة نصف العام لنشر ثقافة الوعى البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية (وحدة الركن الأخضر)، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية في مهرجان "إجازة سعيدة" والمقام بدار الأوبرا المصرية خلال إجازة نصف العام، وذلك فى إطار حرص الوزارة على استغلال إجازة نصف العام، لنشر ورفع الوعى البيئى للأطفال المترددين على المهرجان.

تم خلال المهرجان تنفيذ مجموعة من الانشطة البيئية للأطفال عن كيفية استخدام المخلفات المنزلية مثل الورق والكرتون واعادة تدويرها لإنتاج أعمال فنية جمالية، حيث لاقى المهرجان قبولا رائعا لدى الاطفال وأولياء الامور.

كما شارك فريق التوعية بوحدة الركن الأخضر من خلال شخصية بذرة في التوعية البيئية للأطفال بحديقة الحيوان والاهرامات عن البيئة وكيفية الحفاظ عليها إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه والطاقة، كما تم المشاركة في حملة التشجير مع الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز الوعي البيئي بالمعصرة.