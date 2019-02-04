شكرا لقرائتكم خبر عن "محمود بكرى" غدا فى لقاء مع شباب الجامعات بكفر الشيخ حول "دور الإعلام فى بناء الشخصية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل جامعة كفر الشيخ غدا الثلاثاء الكاتب الصحفى "محمود بكرى" رئيس مجلس إدارة جريدة الأسبوع، وذلك لمشاركته ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثانى عشر، الذى تنظمه جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة.

ويشارك "بكرى" بمحاضرة بعنوان "دور الإعلام فى بناء الشخصية المصرية" والتى تأتى ضمن برنامج الفعاليات والملتقيات والندوات الهامة التى تنظمها الجامعة خلال فترة انعقاد ملتقى أسبوع شباب الجامعات، التى تهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب الفكرية والثقافية وتعزيز انتماءاتهم الوطنية.

هذا وسوف يستعرض "بكرى" خلال محاضرته الدور الحيوى التى تقوم به وسائل الإعلام فى تعزيز ثقافة الانتماء والوطنية لدى الشباب، بالإضافة إلى أخلاقيات الإعلام الهادف وتأثيره على المجتمع ومسارات التنمية، فضلا إلى تقديم طرق المعالجة الإعلامية والتحليل الدقيق للقضايا الهامة، كما يستعرض خطورة استخدام السوشيال ميديا، واستخدام ما بها من معلومات غير دقيقة فى الإضرار بالسلم العام الذى يؤثر بالسلب على استقرار البلاد ومسارات التنمية، بالإضافة إلى استعراض أبرز النماذج الوطنية المؤثرة التى حققت باعا كبيرا فى بناء الدولة المصرية.