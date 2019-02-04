"الشعب والشرطة فى صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوى الإرهاب" ندوة للداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الداخلية ندوة بعنوان "الشعب والشرطة في صناعة الأمن نحو مجتمع لا يأوي الإرهاب والجريمة" وذلك بمركز بحوث الشرطة بالقاهرة الجديدة . واستعرضت الندوة إلقاء الضوء على المشكلة المطروحة مع بيان أبعادها الأمنية، واللامبالاة في ملاحظة الغرباء كأحد المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري، وإبراز دور المواطن في التعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، ودور الاعلام في نشر ثقافة التعاون مع الاجهزة الامنية وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة .

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