الأمن ينجح في إتمام الصلح بين عائلتين "صعايدة" بالأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فى إتمام الصلح فى النزاع القائم بين عائلتين من محافظة أسيوط بمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عقدت جلسة صلح بين أطراف عائلتين من أبناء مركز شرطة ديروط بأسيوط بمنطقة سكنهم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية فى النزاع القائم بينهما .. وذلك فى حضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات وكبار رؤوس العائلات وأفراد العائلتين .. حيث تم التوفيق والصلح بين الطرفين ، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كلاً منهما بعدم التعرض للآخر.

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