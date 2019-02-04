بعد 8 وقائع .. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الاثنين، تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة المساكن، بمنطقة النزهة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغًا من مالك شركة لبيع وشراء قطع غيار كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام ومقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب شقته وكسر خزينة حديدية خاصه به والاستيلاء من داخلها على (13 ألف دولار-350 ألف جنيه-مشغولات ذهبية).

تم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع. ع." 29 سنة، و "عبدالرحمن ن. م." 15 سنة، مقيمان بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة باستخدام صاروخ كهربائي، كما اعترفا بارتكابهما 8 حوادث سرقة مساكن بدائرة القسم بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات (مبالغ مالية-مشغولات ذهبية-آي باد-6 هواتف محمولة-2 جهاز كمبيوتر- 3 كاميرات ديجيتال).

وأضافوا بأن باقي المسروقات تم التصرف فيها بالبيع عن طريق أحد المواقع عبر شبكة الإنترنت وقيام الأول بإيداع مبلغ 764 ألف جنيه من متحصلات السرقة بحسابه الشخص بأحد البنوك والثاني بإيداع مبلغ 35 ألف جنيه بحسابه بهيئة البريد المصري وشرائه دراجة نارية من متحصلات نشاطه الإجرامي "تم ضبطها والتحفظ عليها" وجارى تقنين الإجراءات للتحفظ على المبالغ المُودعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.