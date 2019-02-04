"مات غصب عني وخفت من أهله".. الداخلية تكشف غموض العثور على جثة طفل ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ سامح غيث:

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف وقطاع الأمن العام من كشف غموض وملابسات واقعة وفاة طفل بدائرة مركز شرطة سمسطا.

وقالت الداخلية في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ أحد المواطنين ( حاصل على دبلوم - مُقيم بدائرة مركز شرطة سمسطا ) بغياب ( نجل شقيقه – يبلغ من العمر ثلاث سنوات ) والعثور على جثته داخل جوال بجوار شاطئ ترعة السلطانى دائرة مركز شرطة سمسطا ، وبه جرح بالوجه والجبهة وشرخ بالجمجمة.

وتابع البيان، تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أنه بتاريخ 21/1/2019 وحال عودة المدعوة "فاطمة . ع"، 14 سنة، - مقيمة بذات العزبة ، من أرض والدها الزراعية فى طريقها لمنزلها وإقتيادها رأس ماشية ، وأمام منزل أهلية الطفل إصطدمت به رأس الماشية ، مما أدى إلى وفاته.

عقب وفاة الطفل قامت الطالبة بنقل جثمانه إلى منزل أهليتها حيث قامت ووالديها وكريمته ونجل عمها بوضعه داخل جوال وإخفائه أسفل أريكة خوفاً من رد فعل أهليته ، وإتفقوا جميعاً على إستمرار إخفاء الجثة بمنزلهم لحين التخلص منها .. وبتاريخ 27/1/2019 قامت الطالبة ووالدتها وكريمته ونجل عمها بنقل جثة الطفل بإستخدام عربة كارو وإلقائها بمكان العثور .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم جميعاً ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وعللت الطالبة ارتكاب الجريمة بأنها لم تقصد قتله وخشت من انتقام اهليته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.