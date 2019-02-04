تنفيذ 131 حكما قضائيا وحجز 20 "توك توك" في حملة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت قوات الشرطة حملة لإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون، ووصل الأمر لتسببهم في غلق شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية.

وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات والمعوقات.

وأسفرت الحملة عن ضبط متهم بالاتجار في المخدرات وآخر تعاطٍ، و3 قطع أسلحة بيضاء، وتنفيذ 131 حكما قضائيا متنوعا وضبط مسجلي خطر، وفحص شقة مفروشة ومقهى.

وتم حجز 23 دراجة نارية -بينها 20 توك توك- وتنفيذ 6 قرارات إزالة، ورفع عشرات الإشغالات من كراسي واستاندات حديدية وثلاجات عرض وعدد من أسطوانات البوتاجاز.

بدوره، وجه اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، ومنع عودة الباعة الجائلين، والتنسيق مع المحافظة لإيجاد مكان آخر لعرض بضائعهم.