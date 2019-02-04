صور| المستشارة أماني الرافعي تفتتح الدورة التدريبية للأعضاء دفعة 2011

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

افتتحت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، الدورة التدريبية لأعضاء النيابة الإدارية دفعة 2011، وذلك بمقر المركز القومي للدراسات القضائية بالعباسية.

حضر الافتتاح المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية والمستشار سمير كمال، مدير إدارة التفتيش والمشرف على مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن رئيسة الهيئة أكدت على التعاون المثمر والمستمر بين النيابة الإدارية، والمركز القومي للدراسات القضائية والأهمية القصوى لتدريب وتكوين أعضاء النيابة الإدارية واكتسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لأداء رسالتهم المقدسة داخل منظومة العدالة.

وقال المستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، إن هناك اهتمام في وزارة العدل وتوجيهات من المستشار الجليل حسام عبد الرحيم - وزير العدل على تقديم كافة سبل الدعم اللازم لتدريب السيدات والسادة أعضاء الهيئات القضائية خاصة النيابة الإدارية، إيماناً بما تضطلع به من دور بالغ الأهمية في مكافحة الفساد المالي والإداري.

وأهدت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية درع النيابة الإدارية للمستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية، ما أهدى "بسيوني" درع المركز القومي للدراسات القضائية لرئيسة النيابة الإدارية.

وألقت المستشار أماني الرافعي، رئيس الهيئة، أولى محاضرات الدورة التدريبية تحت عنوان "القيم والتقاليد والأعراف القضائية".

ومن المقرر أن تتضمن الدورة التدريبية والتي ستستمر حتى نهاية مارس المقبل محاضرات مكثفة في كافة مجالات التحقيق التأديبي وجرائم المال العام فضلاً عن زيارات ميدانية لعدد من الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة.

يأتي ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية على مواكبة أحدث المستجدات في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري.