طلب إحاطة بشأن حكم القضاء الإداري "80% من الأجر المتغير لأصحاب المعاشات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد كساب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، والدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ بسبب تدني المعاشات الحالية.

وقال كساب، في طلبه، إن تلك المعاشات لا تليق أو تفي بحاجة المواطن، مؤكدًا أهمية تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا في 2005م ومحكمة القضاء الإداري في 2018م بأحقية أصحاب المعاشات في الحصول على 80 % من آخر خمس علاوات للأجر المتغير.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن 9 ملايين مواطن يعيلون 9 ملايين أسرة، سيستفيدون من حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بحق أرباب المعاشات في استعادة 80 % من العلاوات الخمس التي كانوا يتقاضونها أثناء عملهم.

وأكد أن هذا الحكم تتويج لأصحاب المعاشات الذين عانوا كثيرًا من تدني أجورهم، وأن الحكم الصادر تأكيد لحكم سبق أن أصدرته المحكمة الدستورية العليا، للمساهمة في مواجهة غلاء الأسعار، والذي يعاني منه أغلب المصريين وأولهم أصحاب المعاشات.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كل موظف موجود في الخدمة له الحق في 5 علاوات سنويًا، وأصحاب المعاشات لهم الحق في هذا المعاش بأثر رجعي ولمدة خمس سنوات، وفقًا لحكم القضاء الإداري.