من عمر يوم.. محافظ الجيزة تعلن موعد إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

تطلق مديرية الشئون الصحية بالجيزة، ٢٤ فبراير الجاري، حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال على مستوى المحافظة بالكامل وتستمر لمدة 4 أيام.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال بالمحافظة في الفئة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية في إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأضاف راشد، أنه جرى تجهيز فرق تطعيمية متخصصة من خلال وزارة الصحة والسكان، ويجرى المرور على المنازل والمدارس والحضانات لتطعيم الأطفال بواسطة الفرق المشتركة من التمريض والمتطوعين بعد تدريبهم تحت إشراف الوزارة.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه يجرى تطعيم الأطفال كذلك من خلال فرق ثابتة بالميادين العامة والأسواق وأماكن التجمعات ومراكز رعاية الأطفال والمراكز والمكاتب والوحدات الصحية والمستشفيات العامة والحدائق العامة، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدف تطعيمهم بالمحافظة.

وقالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة، إن جرى تجهيز زجاجات الطعم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة، إلى جانب توفير سيارات لنقل فرق التطعيم إلى مواقعها.

وأكدت سرور أنه سيتم عقد اجتماع يومي لجميع مشرفي الوحدات الصحية بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة لمراجعة أعمال الحملة يوماً بيوم إضافة إلى متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بمديرية الصحة بالجيزة لتلقي أي شكاوى والتعامل الفورى معها.