رئيس "الفيوم الجديدة": بدء تنفيذ منطقة صناعية على مساحة 50 فدانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، البدء في إطلاق مشروع المنطقة الصناعية الجديدة على مساحة 50 فدانًا شرق الكتلة السكنية، بجوار سور الجامعة، على الطريق الصحراوي الغربي، والتي تضم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى سوق للجملة.

وأوضح عبدالرحمن، في بيان، اليوم الاثنين، أن المنطقة الصناعية الجديدة تقع ضمن مساحة الـ1800 فدان، والتي تُعد امتدادًا عمرانيًا وصناعيًا للمدينة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن المنطقة الصناعية تفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل، وتسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وحركة المواصلات، بجانب المساهمة في زيادة الاستثمار بالمدينة، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز المدينة على توفير الفرص الاستثمارية بمختلف المجالات بالمدينة.