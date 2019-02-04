أطفال بلا مأوى.. حلم «مصر بلا مشردين»

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المسؤول المالي لـ«أطفال بلا مأوى»: البرنامج مخصص له 164 مليون جنيه.. صندوق تحيا مصر مشارك بـ114 مليون جنيه.. ووزارة التضامن الاجتماعي تسهم بـ50 مليونًا

6 أفراد داخل وزارة التضامن الاجتماعي تقع على عاتقهم مسئولية إنجاح مشروع "أطفال بلا مأوى"، الذي تم تنفيذه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تكليفه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بـ"التصدى لظاهرة المشردين"، والتعامل مع كل من هو "بلا مأوى" من الأطفال وكبار السن في شوارع مصر. تمكنت مجموعة عمل مشروع أطفال بلا مأوى، برئاسة حسن يوسف، خلال نحو 20 يومًا، من التواصل مع 2239 حالة عرضة للخطر.. وأجرت لـ«التحرير» لقاءات مع مجموعة العمل لمعرفة ما يمرون به في رحلتهم صوب تحقيق حلم «مصر بلا مشردين».

البداية كانت مع حازم الملاح، مسؤول التسويق المجتمعي والشراكات، في برنامج أطفال بلا مأوى، الذي أكد أنه يتم الإبلاغ عن حالات بشكل يومي، على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439، وهذا الخط يعمل لمدة 12 ساعة يوميًا من 10 صباحًا إلى 10 مساءً، لتلقي البلاغات، ويبلغ فريق الشارع فورًا للتوجه نحو البلاغ،

البداية كانت مع حازم الملاح، مسؤول التسويق المجتمعي والشراكات، في برنامج أطفال بلا مأوى، الذي أكد أنه يتم الإبلاغ عن حالات بشكل يومي، على الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 16439، وهذا الخط يعمل لمدة 12 ساعة يوميًا من 10 صباحًا إلى 10 مساءً، لتلقي البلاغات، ويبلغ فريق الشارع فورًا للتوجه نحو البلاغ، ويوجد خط التدخل السريع 01095368111، وهما الخطان للإبلاغ عن الحالات في الشارع سواء أطفال أو كبار السن المشردين.

طرق الإبلاغ

وأضاف الملاح لـ"التحرير"، يمكن الإبلاغ على صفحة الوزارة على السوشيال ميديا، وصفحة "أطفال بلا مأوى"، ومهم تصوير الحالة والعنوان لسهولة وصول الفريق للحالة.

دور آخر لأحد ركائز البرنامج، يسند لأشرف عامر حسن، مسؤول الوحدات المتنقلة -التي تتلقي البلاغات- ببرنامج حماية أطفال بلا مأوى، لافتًا إلى أن البرنامج أعد له 2014، وأُجري حصر لجميع الأطفال بلا مأوى أو أطفال في خطر، ونتج عنه 16 ألف طفل على مستوى الجمهورية.

ويضيف حسن لـ"التحرير"، لدينا 17 وحدة متنقلة، 5 وحدات بالقاهرة، ووحدتان بالجيزة، ووحدة واحدة بكل محافظة، وعمل الوحدات كان مقتصرًا حتى 15 يناير على الأطفال، وبعد الحملة التي أطلقها الرئيس "حياة كريمة لكل مواطن"، دُمج التدخل السريع مع برنامج أطفال بلا مأوى، للتحرك بشكل فعال للتعامل مع الكبار والأطفال، قائلًا: "كنا قبل كده بنشوف الناس ديه بس مش عارفين نعمل إيه".

الحديث بكل أريحية وسرية تامة

بعد إيجاد الحالة عبر الوحدات المتنقلة في الشارع، تُنقل إلى دور رعاية أو تُدمج مع الأسر، وهو ما يفسره، ماجد زكى، مسؤول إدارة الحالة بالبرنامج، وتحوله الوحدات المتنقلة للمؤسسات، ولديهم فريق مختص يسمى إخصائى إدارة الحالة لمقابلة الحالة بعد وصولها، ومعرفة العنوان والأسرة والأسباب التى دفعته إلى التواجد فى الشارع بعد أن يطمئن إلى الحالة من أجل الحديث معه بكل أريحية وسرية تامة.

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وتابع زكي: تأتى بعد ذلك مرحلة التعرف على الأسرة في حالة الأطفال، ومعرفة مشاكل الأسرة، من خلال ما يعرف باسم دراسة الحالة، والأسباب التى تدفع الأسرة لكونها طاردة للطفل، ثم خطة تأهيل لدمج الطفل إذا كانت الأسرة قادرة إلى عودة الطفل مرة أخرى، ويمكن الاستعانة بمكاتب المراقبة والاستشارات الأسرية التابعة لوزارة التضامن، وتكليفهم بالتدخل لتوعية الأسرة، وإيجاد دخل لهم من خلال توجيههم لعمل مشروع أو قرض، أو حصول الأسرة على معاش تكافل وكرامة لتحسين وضعهم الاقتصادى.

تدخل نفسى

وواصل، أثناء فترة تواجد الطفل داخل المؤسسة ينفذ له برنامج تأهيل، لأن الشارع أثر على سلوكياته، ويحتاج إلى تدخل من طبيب نفسى، وفى حالة تسرب الطفل عن التعليم، يُنظر فى إمكانية عودته مرة أخرى إلى التعليم النظامى، وفي حالة كانت قدراته لن تؤهله للتعلم مرة أخرى، يُلحق الطفل بالمدارس المجتمعية للتدريب المهنى.

وفى حالة فشل دمج الطفل مرة أخرى فى العائلة، حسب مسؤول إدارة الحالة ببرنامج أطفال بلا مأوى، تأتي مرحلة العائلة اللاحقة، بأن تكون المؤسسة هى العائلة البديلة له، ويتم تأهيله حتى 18 سنة، كى يتمكن من تحمل المسؤولية، والعيش فى المجتمع بشكل طبيعى، وفى بعض الحالات تستمر داخل المؤسسة إلى سن 21 عاما.

مغادرة البنات الدار بعد سن الـ18

ماذا عن السن المحددة لإقامة الفتيات داخل دور الرعاية؟ سؤال طرحته "التحرير"، فرد زكي: تستمر حتى 18 فى المؤسسة حتى يتقدم لها عريس ويتم السؤال عنه، وفى حالة إذا وجد أحد الأطفال ليس لديه أهل تكون إدارة الرقابة هى المسؤولة عنه.

وكشف زكي أنه، فى حالة عدم توافر أوراق رسمية للطفل "مجهول النسب"، تقوم إدارة الحالة باستخراج الأوراق الخاصة به، ويصدر له اسم، حتى لا تكون وصمة عار للطفل، ولا يتم تصنيفه على أنه لقيط.

3 آلاف طفل مجهولو النسب

وعن كيفية اختيار اسم الطفل "مجهول النسب"، وفقًا لزكي، فالسجل المدني هو من يختار الاسم للطفل، بعد أن تقوم الإدارة بإعلام السجل بأنه ساقط القيد، والبطاقة الخاصة بهؤلاء الأشخاص لا تكون مميزة، إنما يكون السجل على علم بأن هذا الطفل مجهول النسب، مشيرًا إلى أن عدد الأطفال "مجهولي النسب" من إجمالي ما تم رصده من أطفال 16 ألف طفل، في مشرد 3 آلاف طفل.

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وفيما يخص المشردين، فيوجد نوعان من المشردين "نفسى واجتماعى"، يوضح زكي، والنفسى يُحال إلى قسم الأمراض النفسية، والاجتماعى هو الذى يعانى من مشاكل اجتماعية، ويكون دورهم إعادته مرة أخرى إلى المجتمع، وتتابع حالته بعد إيداعه دور الرعاية كما هو الحال مع الأطفال.

420 متسربا

مصطفى غريب، مسؤول تطوير مؤسسات الرعاية في برنامج أطفال بلا مأوى، يعد خزينة أرقام للمشروع منذ انطلاقه، موضحًا مصر تضم 69 دار رعاية، منها 40 دار حكومية و29 أهلية، وكل الدور تتحمل 3600 حالة، ونسبة الإشغال حاليًا تقدر بـ62% أي 2232، ولا يرغب أن تكون الدار الملاذ الأول للطفل أو المشرد، والتفكير الأول هو إعادة الطفل أو الرجل المشرد إلى أسرته، بحيث يكون إقامته في الدار مؤقتًا، والخدمة في الدار نتعمد أن لا تكون "5 نجوم" وتكون متوسطة قريبة لما سيلقاه عند العودة لأسرته، لأنه لو حصل على خدمة 100% بالقطع سيرفض العودة للمنزل.

وحسب الخطة الموضوعة للتعامل مع 16 ألف حالة لطفل مشرد، كان مخططًا وفقًا لغريب، التعامل مع 80% من الأطفال، ودمج 1200 طفل داخل دور الرعاية، وعدد المتسربين من الدور بعد دمجهم 35% أي “420 طفلا".





500 جنيه في اليوم

وعن أسباب تسرب الأطفال، التي أوضحها غريب، أن الطفل بعد أسبوعين أو ثلاثة من الدمج في الدار يهرب، لأنه يريد الحرية المطلقة غير المقيدة، كونه يتحصل على 500 جنيه في اليوم، ما نتج عنه اندهاشنا"500 جنيه في اليوم.. بيشتغل بيهم إيه؟"، فرد مبديًا اندهاشه هو الآخر من رد فعلنا، معقبًا "بيشتغل بيهم إيه؟"، وسرد: "التمركز للأولاد حسب رصدهم في المولات والمطاعم الكبرى والتي يدخلها مواطنون من أصحاب الدخول الكبرى..والـ100 جنيه بالنسبة للطبقة ديه مش فلوس.. والولد متمرس يقنع الناس تعطي له فلوس.. وقابلنا حالات كتير أمام المولات.. ويقول لنا هتدوني إيه؟.. هتدوني اد ده الـ500 جنيه؟".



منذ دمج المشردين لجمعهم عبر وحدات أطفال بلا مأوى، في منتصف يناير الماضي، أفاد غريب، بأنهم تعاملوا مع 2239 حالة معرضة للخطر، منهم 1117 طفلا، و1122 من المشردين، والتعامل من خلال تقديم "أطعمة – دعم نفسي – دعم اجتماعي"، بينما عدد من تم إيداعهم دور الرعاية من الأرقام سالفة الذكر، 131 طفلا و128 مشردا من كبار السن.



محمد حمدي، المسؤول المالي والإداري للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى، قال إن البرنامج مخصص له 164 مليون جنيه، بالتعاون بين وزارة التضامن وصندوق تحيا مصر، وتحيا مصر مشارك بـ114 مليون جنيه، ووزارة التضامن بـ50 مليون جينه، والبرنامج بدأ في 1 يونيو 2016 والتعاون حتى مايو 2020، تم توريد منهم 62 مليون جنيه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتطوير 6 مؤسسات.