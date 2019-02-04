انت الان تتابع تكتل «25-30» يعلن موقفه من «تعديل الدستور» غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يعقد تكتل "25/30"، مؤتمرا صحفيا، غدا الإثنين، لإعلان موقفه من إجراء تعديلات على الدستور، وجاء في بيان مقتضب للتكتل، منذ قليل: "يُعقد مؤتمر صحفي لإعلان موقف الحزب من التعديلات الدستورية في العاشرة من صباح الغد، بمقر الحزب الناصري بشارع طلعت حرب". وعن اختيار مقر الحزب الناصري بدلا من البرلمان لإعلان نواب التكتل موقفهم من الدستور، قال النائب إيهاب منصور عضو التكتل، إنه لا تزال المناقشات تدور بين أعضاء التكتل حتى الآن لتحديد المكان النهائي لعقد المؤتمر الصحفي.

وأضاف "منصور"، في تصريحات لـ"التحرير" أن الاحتمال الأقرب إجراء المؤتمر في مقر الحزب الناصري. وأكد منصور، الذي كان حاضرا في اجتماع الجلسة العامة للبرلمان، اليوم، بصفته رئيسا للكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أنه أعلن رفض حزبه إجراء أي تعديلات على الدستور في الوقت الراهن: "قلت خلال الاجتماع أنني