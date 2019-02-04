شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الوقائع المصرية 4 فبراير 2019 (نص القرارات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شمل عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم، على عدد من القرارات الهامة للمحافظين والوزراء . وللإطلاع على نص القرارات:



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