شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت صباح اليوم الاثنين بالعاصمة الإماراتية أبوظبى فعاليات الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، في قصر الإمارات بأبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويشارك في الجلسة، التي تناقش التحديات التي تواجه ترسيخ ثقافة الأخوة الإنسانية، نيافة الكاردينال «مار بشارة بطرس الراعي» بطريرك الكنيسة المارونية- لبنان، ونيافة المطران «هيرومونك جريجوري» رئيس المجلس البطريركي للتواصل مع المسلمين- روسيا، والسيدة «إيرينا بوكوفا» المدير السابق لمنظمة اليونسكو، والشيخ «محمد المختار ولد امباله» رئيس المجلس الأعلى للفتوى في موريتانيا، و«د.ماركو امبليتزو» رئيس جمعية سانت ايجيديو- إيطاليا«.

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية

ويندرج مؤتمر الأخوة الإنسانية، الذي يستمر حتى الخامس من فبراير الجاري، ضمن فعاليات الزيارة التاريخية لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بدأت مساء أمس الأحد، وتحظى باهتمام غير مسبوق، إماراتيا وعربيا ودوليا، باعتبارها الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية

ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على قيم الأخوة الإنسانية، وفتح آفاق للحوار والنقاش حول مضمونها وقيمها الأساسية والمرتكزات التي تقوم عليها، وما قد يواجهها من عقبات وتحديات، وما يتطلبه ذلك من ضرورة ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش، ورفض خطاب الكراهية والعنف والعزلة، وإرساء ثقافة السلم بديلاً للعنف والنزاعات العقائدية والعرقية.