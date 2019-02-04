شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإنتاج الحربي والثقافة يبحثان التعاون في تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث وزيرا الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار، والثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، الاثنين، سبل التعاون في تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة ومكتبات الأسرة.

وقال العصار إن وزارة الإنتاج الحربي تؤمن بدور الفن والثقافة في المجتمع وفي تنمية العقول لدى الشباب لتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال تناولها للقضايا الهامة إلى جانب نشر الوعي بالدور الذي تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة الثقافة في مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية ومن بينها دعم المسارح المتنقلة ومكاتب الأسرة سواء برفع كفاءة الموجود منها حالياً أو تصنيع الجديد.

وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد تام لتوفير السيارات المتنقلة لصالح وزارة الثقافة بحيث يمكن تجهيزها بما يتناسب مع طبيعة المسارح من إضاءة وكاميرات وأي تجهيزات أخرى متوفرة لدى شركات الإنتاج الحربي أو تجهيزها كمكتبات متنقلة في المحافظات.

من جانبها، أعربت عبدالدايم عن ثقتها التامة للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الثقافة ونشر الوعى وعن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي من مقومات يمكن استغلالها لدعم القصور الثقافية والمسارح من خلال القيام بأي أعمال تطوير لتأهيلها وتجهيزها للعمل، مشيرة إلى أنه تم تسليم عدد من المسارح المتوقفة عن العمل إلى «الإنتاج الحربى» لتأهيلها للعمل من جديد، وقد لاقت استحسانا كبيرا من قبل البيت الفني وهذا ما دعا إلى الرغبة في زيادة التعاون بين الطرفين.

وأوضحت أن وزارة الثقافة تسعى إلى زيادة عدد المسارح المتنقلة لحل مشكلة قلة عدد المسارح التابعة للبيت الفني لدعم الفرق الفنية بالمحافظات وكذلك تسعى الوزارة لتوفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعي والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة، مضيفة أنه يمكن استغلال العربات المتنقلة التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة بما يتلاءم مع طبيعة المسارح المتنقلة أو مكتبات الأسرة في ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين.

وفى نهاية اللقاء، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة من الوزارتين لوضع المواصفات الفنية للمسارح والمكتبات المتنقلة ودراسة إمكانية تنفيذها لصالح وزارة الثقافة وكذلك وضع خطة لتطوير وتأهيل المسارح المتوقفة عن العمل.