شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. التضامن الاجتماعى تتعامل مع 2777 مشرداً وطفلا بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، فرق العمل المشتركة، والتى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى، وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة، بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالى الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل، وحتى مساء أمس2777 حالة مشردا وأطفال بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع، إنه تم التعامل أمس مع 85 حالة مشرد و99 طفلا بلا مأوى بإجمالى 184 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 93 حالة منها 38 حالة مشرد و 55 طفل بلا مأوى يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 42 حالة منهم 22 حالة مشرد و 20 حالات أطفال بلا مأوى



وتتنوع أنواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 15 بطانية و 163 وجبة ساخنة عليهم

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.













