شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع محافظ القليوبية تنفيذ مشروعات المحافظة الخدمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اجتماعا مع الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، لبحث التعاون فى عدد من المشروعات الخدمية والاستثمارية بين الجانبين داخل محافظة القليوبية، بحضور المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وشريف نبيه رئيس شركة إم أو تي ام .

ناقش الجانبان موقف عدد من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية والمقترحات المثلى لاستثمارها واستغلالها بما يحقق عائد مادي منها الجانبين بالإضافة الى كيفية استغلال عدد آخر من الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديدية في مخططات المحافظة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بما يخدم شباب المحافظة.

واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها وزارة النقل داخل المحافظة مثل تطوير عدد من المزلقانات وإنشاء عدد من الكباري بطريق بنها المنصورة وإنشاء كوبري الشرقاوية ،وأكد وزير النقل على أن هناك تعليمات مشددة لكافة الشركات المنفذة بضغط وتكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء منها لخدمة المواطنين داخل المحافظة وتيسير حركة التنقل لهم .

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدراسة الاستثمار في عدد من الأراضي المملوكة لهيئة السكك الحديدية بمحافظة القليوبية ووضع تصور نهائي لأفضل النماذج الاستثمارية لاستغلالها بما يعود بالفائدة على الأطراف الثلاثة (وزارة النقل ومحافظة القليوبية والمواطنين ).