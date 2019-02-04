شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السعادة الإماراتية: زيارة البابا فرنسيس وشيخ الأزهر احتفالا بقيم التعايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عهود الرومى، وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة وجودة الحياة، أن زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ورأس الكنيسة الكاثوليكية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للإمارات، احتفالا بقيم التسامح والتعايش.

وقالت وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة وجودة الحياة :"يشرفنا أن نرحب بقداسة البابا فرنسيس، رئيس الكنيسة الكاثوليكية، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تحتفل هذه الزيارة التاريخية بقيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية".



تغريدة عهود الرومى وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة

وكان البابا فرنسيس قد وصل أمس الأحد للإمارات، فى زيارة تاريخية وياتقى فيها قيادات دولة الإمارات، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، فى لقاء الأخوة والإنسانية، فى الوقت الذى تحتفل فيه الإمارات بإعلان 2019، عاما للتسامح.