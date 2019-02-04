شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تشارك اليوم فى لقاء ولى عهد أبو ظبى بشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدعوة من الرئاسة الإماراتية ومجلس حكماء المسلمين، تشارك اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فى لقاء الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، وذلك بالقصر الرئاسي بالإمارات.

يأتى تنظيم هذا اللقاء بالتزامن مع مشاركة وزيرة الهجرة فى فعاليات المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن امتنانها لحضور اللقاء الهام الذى يجمع بين ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، حيث من المؤكد أن يبعث هذا اللقاء برسالات عدة أهمها الوقوف جميعا جنبا إلى جنب للتصدي للتطرف الفكري وسلبياته، وتعزيز العلاقات الإنسانية وإرساء قواعد جديدة لها بين أهل الأديان والعقائد المتعددة، تقوم على احترام الاختلاف، وتساهم في إعادة بناء جسور التواصل والتعارف والتآلف والاحترام والمحبة، ومواجهة التحديات التي تعترض طريق الإنسانية للوصول إلى الأمان والاستقرار والسلام وتحقيق التعايش المنشود.

ويتضمن المؤتمر العالمى للأخوة الإنسانية العديد من الجلسات العلمية وورش العمل التي تناقش عدة محاور، حيث كان اليوم الأول تحت عنوان منطلقات الأخوة الإنسانية، الداعية إلى إرساء ثقافة السلم، وترسيخ مفهوم المواطنة، ومواجهة التطرف الديني من منطلقات واقعية لتحقيق الأخوة الإنسانية المنشودة.

كما سيتطرق المؤتمر في يومه الثاني إلى محور إعلاء مسئولية حكماء الشرق والغرب في تحقيق السلام العالمي المبني على أسس الأخوة الإنسانية، والتركيز على الدور الكبير المنوط بالمنظمات الدولية والإنسانية في تحمل مسئولياتها الأخلاقية والقانونية، وسيناقش في يومه الأخير التحديات والفرص التي تواجه الأخوة الإنسانية ودعم المبادرات الداعية لإرساء ثقافة التآخي في مختلف المجتمعات الإنسانية.