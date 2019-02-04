شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة ووزير التعليم العالى يصلان جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة، إلى جامعة القاهرة، حيث يقوم بزيارة للجامعة بصحبة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلم.

كان فى استقبالهما الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بحضور العمداء، ومن المقرر أن يقوم الشيخ سلطان القاسمى، بزيارة كلية الزراعة فى نفس اليوم؛ ليلتقى الدكتور عمرو مصطفى عميد الكلية والأساتذة بها.